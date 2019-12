A VALLE CASTELLANA POST SISMA E CAS FERMI ALLO SCORSO MESE DI LUGLIO, LA MINORANZA ATTACCA L'AMMINISTRAZIONE

La minoranza al Comune di Valle Castellana attacca l'attuale amministrazione sul Cas e post sisma. La minoranza al Comune di Valle Castellana attacca l'attuale amministrazione sul Cas e post sisma.

Stesso copione di sempre. Il terremoto, che provoca danni ad abitazioni e a persone, diventa anche a distanza di anni argomento da incubo per molti che lo hanno subito.

A Valle Castellana, il contributo di autonoma sistemazione, è fermo a Luglio. L'ultima liquidazione risale a Settembre, quasi quattro mesi fa, quando le famiglie hanno percepito gli arretrati mensili a loro spettanti, fino alla mensilità di Luglio.

"Ritardi, inerzie, ingiustificati motivi di procrastinazione", sostengono coloro che già soffrono di mancanze e privazioni. "Viviamo nella totale indifferenza dell'amministrazione comunale che dovrebbe essere la prima a tutelarci e che invece neppure a Natale è riuscita a garantirci la giusta dignità".

"L'aggravante sta nel non ritenere questo un problema serio ed oggettivo. Al telefono gli uffici comunali hanno risposto che trattasi di un periodo di festività, la Ragioniera è in ferie e la Tesoreria chiusa. Il Natale è evidentemente non uguale per tutti" seguita la nota.

"Si è davvero in una situazione di estrema difficoltà, eppure il Sindaco e la sua amministrazione non mostrano attenzione, sensibilità e cura ad una problematica così presente sul territorio e che ha costretto molti ad abbandonare case, affetti, abitudini". La nota conclude "Ci faremo portatori di questa grave immobilità amministrativa nelle sedi opportune per sottolineare il disagio che si rende ancora più gravoso durante il periodo delle festività natalizie e perché chi ne è autore venga dichiarato responsabile".