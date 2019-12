PIAZZA PIENA PER I CONCERTI DI CAPODANNO A TERAMO CON BERTOLI E GRAZIANI

Piazza Martiri gremita ieri sera, in tanti hanno applaudito, nella prima parte della serata, l'esibizione di Alberto Bertoli, figlio dell'indimenticabile Pierangelo, che ha cantato alcuni dei successi del padre. Sul palco anche Iskra Menarini e il rapper Trava, con l'attesa esibizione di Filippo e Tommy Graziani, anche loro alle prese con alcuni dei successi del padre Ivan. Grande soddisfazione da parte dell'amministrazione comunale: degli assessori Antonio Filipponi ed Andrea Core con il Sindaco saliti sul palco per ringraziare ed augurare un buon concerto a tutti.

In occasione dei concerti il Comune ha attivato il Coc (centro operativo comunale) per organizzare tutte le operazioni conese agli eventi di Capodanno. Il Comune ha ribadito l'ordinanza che vieta i botti di qualunque tipo. Il concerto di fine anno vedrà sul palco di piazza Martiri "La Rua", band ascolana che si è piazzata seconda a Sanremo giovani, a cui seguirà l'esibizione di Nicoletta Dale con "The modernists". L'avvio del 2020 sarà salutato invece, nel pomeriggio di Capodanno da Niccolò Fabi.