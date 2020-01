VIDEO / L'ASSESSORE CORE: «IL CONCERTO DI FINE ANNO E' STATO UN SUCCESSO, 2.500 PERSONE PRESENTI IN PIAZZA»

E' tutto pronto per il concerto di Niccolò Fabi in piazza Martiri a Teramo. Alle 17 si accenderà la musica. Cinquemila le persone che potranno accedere in piazza dai varchi almeno un'ora prima del concerto.

Intanto l'assessore Andrea Core tira le prime somme degli eventi di fine anno. Ieri sera al concerto dei La Rua e di Nicoletta Dale hanno assistito nelle ore di punta 2.500 persone. «Un successo - dichiara l'assessore Antonio Filipponi - con numeri superiori a quelli dell'anno scorso».

