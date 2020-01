IZS, E' GUERRA PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE, "CONGELATO" DAVIDE CALCEDONIO DI GIACINTO

Sembrava fatta ed invece...Problemi all'Izs sulla nomina (politica) per il presidente. Il veterinario rosetano Pietro Enzo Di Giulio fa accesso agli atti per verificare le competenze di Davide Calcedonio Di Giacinto (voluto dalla Lega: da Tony Di Gianvittorio) e la nomina di fine anno finisce nel caos ed in attesa della "campanella" finale. La nomina sembra sia stata "congelata" dopo la richiesta di accesso agli atti presentata da parte di Di Giulio, il quale ha chiesto di avere la domanda di Calcedonio Di Giacinto e di conoscere: il curriculum. Stessa richiesta anche dall'Ordine provinciale dei medici veterinari. Il presidente Domenico Santori, ricorda stamattina Il Centro, ricorda che l'avviso bandito dalla Regione per creare una lista fra cui scegliere nella nomine al Cda stabilisce che i candidati devono avere una laurea magistrale e «comprovata professionalità ed esperienza in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti». Il presidente osserva che un iscritto, anch'esso candidato (Di Giulio), ha segnalato che nel curriculum di un altro candidato (Di Giacinto) «non sembra evincersi il requisito». E quindi Santori ha coinvolto la federazione degli ordini inviando il quesito, per conoscenza, a Sospiri. Tutto per adesso resta congelato.