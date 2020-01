VIDEO / L'ASSESSORE ANTONIO FILIPPONI E' SODDISFATTO DEL NATALE TERAMANO

Sta per terminare l'edizione 2019 del Natale Teramano. Lunedì 6 gennaio, infatti, con la Befana dei Vigili del Fuoco in Piazza Martiri della Libertà, si terrà l'ultimo evento legato alle festività natalizie. L'Assessore comunale, Antonio Filipponi ha voluto fare un piccolo bilancio della manifestazione, sollecitando anche la Regione: "Siamo soddisfatti di come sia andata questa edizione. - ha affermato Filipponi - Dalla Regione Abruzzo abbiamo avuto massimo sostegno. Per il prossimo Natale Teramano però, vorremmo maggiore celerità da parte loro".

