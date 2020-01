COMUNE E PROVINCIA LAVORANO INSIEME PER SISTEMARE LA SP 13 A

Si è tenuta ieri sera, presso la Sala Consiliare del Comune, una riunione molto partecipata e sentita con i cittadini della frazione di Villa De Luca per parlare della situazione della Strada provinciale 13 A. All’incontro, organizzato e fortemente voluto dal locale Comitato di cittadini, hanno preso parte tutti i residenti della frazione, il Sindaco e l’Amministrazione comunale di Bellante, ed il Consigliere Provinciale delegato a viabilità e lavori pubblici, Lanfranco Cardinale.

Nel corso dell’appuntamento sono state ipotizzate alcune soluzioni per sistemare al meglio la Sp 13 A grazie ad un’azione sinergica da parte di Comune e Provincia che preveda una sistemazione immediata finalizzata alla percorribilità in condizioni di sicurezza della strada e, successivamente, un intervento definitivo nel medio periodo, con la riconsegna al Comune di Bellante che si occuperà poi in futuro della sua gestione.

“Siamo molto soddisfatti per il positivo esito di questo incontro e, a tal proposito, ci teniamo a ringraziare tutti i residenti, il Comitato e in particolare Silvio Di Matteo che si è adoperato per organizzare questo appuntamento” dichiara, a nome dell’Amministrazione, il primo cittadino di Bellante, Giovanni Melchiorre. “Un ringraziamento va poi al Consigliere Cardinale per la grande disponibilità dimostrata nel voler risolvere questa annosa problematica della Sp 13 A. Ora dalle parole dovremo passare ai fatti e siamo certi che, lavorando sinergicamente, Comune e Provincia, saremo in grado di dare una risposta celere e concreta ai bisogni dei cittadini di Villa De Luca. Auspico, in tal senso, che la collaborazione con l’Ente possa estendersi alle altre strade provinciali che abbiamo già segnalato e che necessitano di un rapido e risolutivo intervento”.