VIDEO / DOMANI RIPRENDONO I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IN CORSO DE MICHETTI, TORNANO I DIVIETI

Riprendono i lavori di riqualificazione in corso De Michetti. Dalle ore 6 di domani e fino a fine lavori sarà interdetta la circolazione per tutti i veicoli in: corso De Michetti - tratto da Porta Reale all'intersezione con via Cirillo/via dei Tribunali; via Cirillo; via dei Tribunali - tratto da corso De Michetti all'intersezione con vico del Canto. Inoltre, sempre da domani alle 6 e fino a fine lavori, è disposto il divieto di sosta su corso De Michetti, tratto da via Sant'Antonio all'incrocio via Cirillo/via dei Tribunali. E per lo stesso periodo è disposto il senso unico di marcia su via dei Tribunali, nel tratto compreso da Via dei Mille a Vico del Canto, con verso di percorrenza da via dei Mille a Vico del Canto.

ASCOLTA L'ASSESSORE DI PADOVA