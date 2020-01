VIDEO / RUZZO, SINDACO E GIUNTA ATTACCANO IL CDA DIMISSIONARIO MENTRE SI INSEDIA UNA COOPERATIVA CON NOMI NOTI LEGATI ALLA POLITICA LOCALE

«Un Cda, quello del Ruzzo sotto la guida di Forlini, Cugnitti e Grotta che si è dimesso due volte in un anno». Lo ha detto oggi durante una conferenza stampa il Sindaco con la sua Giunta (assente la Marroni) nella speranza, ha evidenziato il primo cittadino, che non si replichi per la terza volta. «In un ente dove si paga troppo per le assunzioni. Assunzioni che ricadono poi sulle tasche dei cittadini costretti a pagare bollette pesantissime». E a tal proposito si è appena insediata una cooperativia dove figurano nomi noti di persone vicine a noti politici locali che dovrebbe svolgere pulizie per un anno mentre a quanto pare si occupano di ben altro. Anche di questo si è parlato a margine della conferenza stampa, a bassa voce, tra consiglieri e assessori. Un "caso" questo attorno al quale sarà chiesto un chiarimento nell'assemblea convocata per il 18 gennaio al Ruzzo.

