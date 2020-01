VIDEO / FRACASSA AL SINDACO: «SI VUOLE SCREDITARE IL VOTO DEI SINDACI»

Presente alla conferenza stampa in Comune per ascoltare le denunce del Sindaco anche il consigliere comunale di Futuro In, Franco Fracassa. C'era anche il consigliere Luca Corona.

«Mi è sembrato che si volesse discreditare il voto dei sindaci del Ruzzo. Consiglio al sindaco di ascoltare le motivazioni delle dimissioni in assemblea e poi trarne una conclusione».

ASCOLTA QUI FRANCO FRACASSA