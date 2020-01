«MORRA S'E' DIMESSO».. MA E' SOLO UNA FAKE NEWS...

«Si è dimesso anche Giandonato Morra...». La voce circolava insistente, nel lento post prandiale teramano di oggi. Ma era solo una voce, anzi: una fake news per dirla alla moderna. E in molti hanno cercato di verificarla, chiamando proprio Morra per commentare o eprimere un loro giudizio: «Ma quali dimissioni? E' assolutamente falso - chiarisce l'interessato con una risata - sono e resto consigliere comunale... »