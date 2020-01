VIDEO / GESTIONE STADIO BONOLIS, D'ALBERTO A IACHINI: «GLI UFFICI COMUNALI HANNO DEI TEMPI, LA DOCUMENTAZIONE NON ERA COMPLETA»

Smorza ogni tipo di polemica con il presidente del Teramo Calcio, Franco Iachini il Sindaco di Teramo difendendo il personale e i dirigenti comunali. Secondo il primo cittadino, i tempi burocratici per un ente pubblico sono più lunghi rispetto a quelli di un privato. Mancava la documentazione sui documenti per la cessione della gestione del Bonolis mentre per il campo dell'Acquaviva si farà un bando pubblico al quale chiunque potrà partecipare.

