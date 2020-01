VIDEO / CEDIMENTO DEL MARCIAPIEDI A TERAMO, DI BONAVENTURA ANNUNCIA ALTRI CONTROLLI

Dopo il cedimento del marciapiede di via Leone Quintili, l'assessore Valdo Di Bonaventura ha annunciato ulteriori controlli nella zona per evitare che l'incidente possa ripetersi: "Ci metteremo d'accordo con il condominio e con il Ruzzo - ha affermato Di Bonaventura - per fare altre verifiche".

