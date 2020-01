CRISI IN COMUNE A TERAMO, +EUROPA APPOGGIA IL PERCORSO DEL SINDACO D'ALBERTO

Il gruppo consiliare +Europa appoggia il nuovo percorso che il Sindaco di Teramo ha prospettato e vede come una grande opportunità l’apertura alle forze civiche e democratiche che, pur essendo approdate in consiglio comunale da competitors, nel corso di questi mesi di consiliatura hanno mantenuto un atteggiamento propositivo e di confronto leale solo per il bene della città.

Il gruppo consiliare +Europa, nel ribadire la propria solidità al suo interno, osserva con la massima attenzione - scevro da qualsiasi tipo di intromissioni e rivendicazione di posizioni - l’evolversi dell’iniziativa di coinvolgimento delle nuove componenti atto a rinforzare una azione politica e di governo a favore della città di Teramo.

Alla luce di queste che sono le posizioni assunte dal gruppo consiliare +Europa, lo stesso rinnova la piena fiducia al Sindaco D’Alberto in attesa di essere a piena conoscenza di tutte quelle che saranno le dinamiche ed i nuovi assetti augurandosi che ciò possano essere strumenti ed azioni utili ed efficaci a garantire alla città di Teramo il ruolo di centralità che da sempre gli compete.