CORONAVIRUS, ZONA ROSSA: MARSILIO PRONTO A FIRMARE. C'E: ELICE, CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO, ARSITA, BISENTI, MONTEFINO E CASTILENTI

Il Presidente della Regione Marco Marsilio avrebbe confermato alle opposizioni che l'ordinanza con la quale la Regione Abruzzo sta pensando di chiudere le zone

rosse a cavallo tra le province di Pescara e Teramo è stata inviata al governo perché venga condivisa. Fin qui da parte del Governo, secondo Marsilio, ci sarebbe

una riluttanza sul provvedimento a parole, ma niente di scritto. A breve Marsilio dovrebbe avere una videoconferenza con il ministro Boccia e si aspetta una risposta.

In caso di diniego Marsilio ha confermato che firmerà lui stesso l'ordinanza che dovrebbe andare in vigore questa sera. Si tratta di 5 comuni della Valfino e uno del pescarese. Non c'è Penne, considerata con dati non sufficienti per essere inserita in una zona rossa. Oltre a Elice, c'è Castiglione Messer Raimondo, Arsita, Bisenti, Montefino e Castilenti.