VIDEO / CORONAVIRUS, L'ASSESSORE VERI': «L'ABRUZZO E' IN EMERGENZA, TUTTO IL PERSONALE SANITARIO SARA' SOTTOPOSTO A TAMPONE»

«L'Abruzzo è in piena emergenza, in aumento i tamponi positivi al Covid 19. Servono posti letto in una organizzazione che ci deve vedere sempre pronti ed attenti. Occorre un lavoro più snello e telematico dei posti letto». Lo ha detto l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì che ha fatto oggi il punto della situazione sul coronavirus. «Aumentano anche i pazienti a sorveglianza domiciliare. I nosti posti letto in terapia intensiva aumentano a secondo delle esigenze con copertura anche di un numero esponenziale, riusciremo ad avere diversi ventilatori polmonari. Il personale sanitario è il grande problema, abbiamo attivato tutte le procedure per prendere nuovo personale, medici in pensione compresi. Tutto il personale sanitario sarà sottoposto a tampone subito».

ASCOLTA QUI L'ASSESSORE VERI'