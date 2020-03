CORONAVIRUS, LIRIS : STANZIATI 10 MILIONI A PROTEZIONE CIVILE PER FRONTEGGIARE EMERGENZA

"Nella seduta di ieri della Giunta regionale, sono stati stanziati 10 milioni di euro in favore della Protezione civile, come anticipazione di liquidità nelle more della disponibilità delle risorse statali, per la gestione dell'emergenza covid-19". Lo rende noto l'assessore al Bilancio, Guido Liris che spiega "come la Giunta si sia prontamente attivata al fine di rendere immediatamente fruibile la risorsa finanziaria, in aggiunta a quella già assegnata l'11 marzo scorso per un ammontare di 5 milioni di euro, vista l'urgenza legata alla diffusione del coronavirus. Una misura indispensabile - conclude Liris - per consentire al soggetto attuatore l'organizzazione e la messa in opera di tutti gli essenziali interventi di soccorso e sostegno alla popolazione colpita dall’emergenza, garantendo la continuità di erogazione dei servizi di assistenza sanitaria nei territori interessati".