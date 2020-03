BELLACHIOMA BACCHETTA LA CORNELI: «PORTI RISPETTO...»

“ Chiedo alla parlamentare Corneli di portare rispetto agli amministratori locali e ai sindaci in quanto il primo cittadino è il responsabile della condizione di salute della popolazione del suo territorio e il consiglio comunale condivide questa responsabilità” così in una nota di replica il deputato Giuseppe Bellachioma alla collega dei 5S”La Corneli dovrebbe essere grata ai governatori del nord per aver acceso i riflettori su quanto stesse succedendo poiché il Governo giallo rosso aveva omesso di comunicare, a fine gennaio,al popolo il pericolo imminente di un’epidemia e ha, successivamente, minimizzato la portata del contagio. La Corneli, da buon avvocato, dovrebbe sbrigliare al cittadino comune la confusione normativa in cui il Paese è sprofondato e non di centralizzare la sanità. La democrazia a 5S e la governance del Pd sono gli unici responsabili del baratro in cui siamo sprofondati e, senza l’intervento del Presidente della Repubblica, non avrebbero mai incluso, seppur solo formalmente, le opposizioni“ conclude il presidente della commissione bilancio della Camera.