ACQUISTO BENI ALIMENTARI, ZENNARO: «SUBITO DUE MILIONI PER LA PROVINCIA DI TERAMO»

“L’Abruzzo avrà complessivamente a disposizione più di nove milioni per misure urgenti di solidarietà alimentare, di cui oltre due milioni per la provincia di Teramo”- dichiara il deputato Antonio Zennaro.

“Il primo fronte di questa emergenza è quello sanitario, il secondo quello economico. Ritengo l’ordinanza della Protezione Civile un pronto intervento che consente ai comuni di agire subito per aiutare i nuclei familiari più esposti agli effetti finanziari del coronavirus e che oggi hanno bisogno acquistare beni di prima necessità. Ogni amministrazione potrà organizzarsi secondo le peculiarità della propria comunità, con la distribuzione di buoni pasto o l’acquisto diretto degli alimenti, anche coinvolgendo associazioni del terzo settore. Il Governo sta continuando a lavorare per mettere in campo altre azioni concrete e garantire liquidità a tutti per non lasciare nessuno indietro, sia le famiglie che perdono i propri redditi, sia professionisti, partite iva e imprese che perdono le loro entrate.”

Stanziati per l'Abruzzo € 9.355.061 di cui € 2.269.424 per la provincia di Teramo.

Ecco lo stanziamento per i comuni della provincia di Teramo:

ALBA ADRIATICA 99.376,80

ANCARANO 13.894,28

ARSITA 6.664,62

ATRI 79.381,09

BASCIANO 18.417,73

BELLANTE 54.218,26

BISENTI 15.805,74

CAMPLI 56.816,03

CANZANO 13.723,03

CASTEL CASTAGNA 4.011,30

CASTELLALTO 58.962,02

CASTELLI 8.857,46

CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO 18.249,39

CASTILENTI 10.253,36

CELLINO ATTANASIO 20.088,92

CERMIGNANO 13.214,06

CIVITELLA DEL TRONTO 38.850,02

COLLEDARA 17.934,45

COLONNELLA 27.567,61

CONTROGUERRA 16.212,83

CORROPOLI 39.798,03

CORTINO 4.989,63

CROGNALETO 9.337,72

FANO ADRIANO 1.587,64

GIULIANOVA 162.342,06

ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA 37.101,34

MARTINSICURO 132.442,88

MONTEFINO 8.125,25

MONTORIO AL VOMANO 60.550,61

MORRO D'ORO 27.066,34

MOSCIANO SANT'ANGELO 71.453,70

NERETO 41.009,74

NOTARESCO 50.953,35

PENNA SANT'ANDREA 15.197,46

PIETRACAMELA 1.714,17

PINETO 114.625,88

ROCCA SANTA MARIA 4.081,79

ROSETO DEGLI ABRUZZI 186.314,85

SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA 75.915,90

SANT'OMERO 39.805,94

SILVI 128.165,94

TERAMO 324.433,92

TORANO NUOVO 12.425,08

TORRICELLA SICURA 20.529,08

TORTORETO 89.240,60

TOSSICIA 9.488,58

VALLE CASTELLANA 8.228,33