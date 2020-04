BUONI SPESA, CORONA (OLTRE) CHIEDE AL COMUNE DI SEMPLIFICARE LE PROCEDURE PER L'ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE

Il consigliere comunale di Oltre al Comune di Teramo, Luca Corona in merito alla richiesta di buoni pasto sollecita il comune ed il presidente del consiglio comunale Alberto Melarangelo a mettersi a disposizione per semplificare il più possibile le procedure per l'accesso ai buoni. Intanto fare come il comune di Roseto che fa utizzare una mail normale per le domande e non una Pec come richiede il Comune di Teramo, poi evitare gli assembramenti all'ufficio protocollo in via della Banca senza considerare la necessità di snellire soprattutto per gli anziani i moduli tramite le stampanti se si considera che non tutti sono in possesso di computer a casa.

Tutto questo spiega ancora Corona per fare in modo che tutti possano poter avere il buono per la spesa in questi difficili giorni di emergenza Coronavirus.