VIDEO / PROCEDURE SEMPLIFICATE AL COMUNE DI TERAMO PER RICHIEDERE I BUONI SPESA, ECCO COME

Due protocolli (in via della Banca e al Parco della Scienza), una Pec ma anche una semplice mail per poter fare nella maniera più semplice la procedura per la richeista dei buoni spesa a Teramo.

Per agevolare ulteriormente le operazioni connesse alla richiesta di beneficio per le famiglie in difficoltà, da oggi pomeriggi alle 15.00 lo sportello Protocollo del Comune sarà aperto anche al Parco della Scienza e osserverà i medesimi orari dell’Ufficio di via della Banca: tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.30 e di martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 17.30.

