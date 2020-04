VIDEO / CORONAVIRUS, ALTRE 70 STANZE A DISPOSIZIONE DEI SANITARI E DELLE FORZE DELL'ORDINE A TERAMO

Nuove strutture ricettive a disposizione dei sanitari ma anche delle forze dell'ordine dopo quella già in uso alla scuola Risorgimento di via Flaiani. Recuperate 70 stanze. L'attività del Comune non si ferma qui e cerca altro ancora. A firma l'accordo è la Protezione Civile Regionale. Per le modalità occorre inviare una mail o telefonare al Coc dando le proprie generalità e sottoscrivendo una autocertificazione per dimostrare che non è affetta da Coronavirus.

ASCOLTA QUI IL VICE SINDACO GIOVANNI CAVALLARI