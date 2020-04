VIDEO / IL CORONAVIRUS RIDIMENSIONA LE LINEE URBANE, NELLE FRAZIONI MINI BUS A CHIAMATA

Da lunedi mattina aumenteranno le corse della linea 1. Lo annuncia l'assessore al traffico Maurizio Verna. Anche nelle frazioni si sta facendo il ragionamento di un servizio a chiamata con dei mini autobus in modo da non far girare i mezzi inutilmente. Tutti i bus sono stati sanificati. Ci sono linee che potrebbero essere soppresse.

ASCOLTA QUI L'ASSESSORE VERNA