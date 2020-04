IL CONSIGLIERE CORONA SCRIVE UNA LETTERA APERTA A D'ALBERTO: «TROPPA GENTE IN GIRO IN CITTA' E SENZA MASCHERINA»

Lettera aperta al Sindaco Gianguido D’Alberto

Caro Sindaco,

stiamo vivendo una situazione tanto impegnativa per tutti. Il Covid è un nemico invisibile, che non conosce confini territoriali. È un nemico democratico, perché colpisce tutti: bambini, adulti, anziani. Magari con incidenze diverse, ma nessuno si può dichiarare immune. È un nemico subdolo, perché non sappiamo quando si manifesterà nei contagiati e in quale modo lo farà. Questo implica che, per arrestarlo, non è possibile abbassare la guardia. Non è possibile venire meno alle misure restrittive dettate dal governo.

In questi ultimi giorni, per motivi di lavoro, ho avuto modo di vedere tra le vie principali della nostra città molta più gente dei giorni passati. Forse confortati dalle buone notizie di una riduzione di contagi e decessi. Forse perché invogliati dalle belle giornate di sole. Forse perché stanchi da così tanti giorni di reclusione forzata a casa. E così le vie di Teramo tornano a brulicare di persone, spesso prive di mascherine o dispositivi di protezione, così come i parchi, invasi dai runners, sprovvisti di protezioni adeguate a proteggere sé stessi e gli altri dal contagio.

Di fronte a questa situazione come Consigliere comunale e in qualità di Capogruppo Oltre, vorrei invitarla, caro Sindaco, ad aumentare i controlli sulle strade soprattutto nei giorni di Pasqua e Pasquetta. Se in questi giorni che precedono le feste, la gente è sempre più numerosa nei luoghi pubblici; nei giorni di festa tale affluenza sarà molto più massiccia. Suggerisco di avviare quanto prima una riunione con le Forze dell’ordine locale per intraprendere tutte le misure necessarie per scoraggiare gli spostamenti e, quindi le possibilità di contagio. Ricordo che tali disposizioni sono state anche inviate ai Prefetti dal Ministro dell’interno Lamorgese.

Osservando i diversi luoghi di aggregazione, sento la necessità di suggerirle di adottare quanto prima un’ordinanza sull’obbligatorietà di mascherine o, in subordine, di qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, oltre che di guanti per tutti coloro che si ritrovano a stretto contatto con altre persone, non potendo rispettare le distanze di sicurezza. Parlo di edicole di strette dimensioni, tabaccai, negozi e ogni altro luogo di assembramento con spazi ridotti.

Questi suggerimenti, dettati dal buon senso e dall’osservazione diretta della situazione sulle strade, glieli scrivo in questa lettera perché tengo a cuore la salute dei miei concittadini e non vorrei mai che la situazione degenerasse per un aumento di contagi. Sappiamo che la cosa più sensata da fare è rimanere a casa. Lo dobbiamo fare per noi, per i nostri cari e per tutte quelle persone che lavorano negli ospedali. Dobbiamo fare di tutto per non sovraccaricare le nostre strutture sanitarie.

Prima di concludere ribadisco che sono a completa disposizione della nostra città, e ovviamente dell’amministrazione comunale, per offrire costruttivamente il mio contributo come Consigliere di opposizione. Questa mia disponibilità l’avevo già manifestata tramite PEC ad inizio emergenza, quando ho chiesto di tenere riunioni propositive, anche con i capigruppo di opposizione. Attualmente di riunioni se n’è tenuta solo una via Skype, ma a carattere di prova tecnica. Io ritengo, invece, che queste riunioni debbano essere un appuntamento fisso e in presenza, considerando gli ampi spazi del Parco della scienza, che consentirebbero il rispetto della distanza di sicurezza. Solo con la cooperazione e l’inclusione di tutte le forze del Consiglio diamo forza e senso alla parola democrazia. Rimetto, comunque a lei, caro Sindaco, l’obbligo morale, prima ancora che legislativo, di individuale la strada più consona per tutelare la salute dei nostri concittadini.

Colgo l’occasione per augurare Buona Pasqua a lei, alla Giunta, a tutti i Consiglieri e ai dipendenti del Comune, che continuano a lavorare anche in momenti così impegnativi. Tanti auguri di cuore ai miei amati concittadini, oltre che a tutto il personale sanitario e alle forze dell’ordine che sono costantemente in prima fila a garantirci che tutto andrà bene.

Luca Corona

Consigliere comunale e Capogruppo “Oltre”