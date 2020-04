VIDEO / SCUOLA, L'ASSESSORE FIORETTI (LEGA) INSODDISFATTO PER LE MANCATE RISPOSTE DELLA MINISTRA ALL'ISTRUZIONE: «PER ORA PENSIAMO ALLA CHIUSURA DEI PLESSI» E RISPONDE ALLA PEZZOPANE

Si dice insoddisfatto per le mancate risposte del Ministrol Azzolina l'assessore regionale Piero Fioretti che ad oggi non sa ancora quando si riapriranno le scuole. Per ora, ha detto Fioretti, pensiamo a chiudere i plessi. E sui precari, l'assessore evidenzia che è un a questione ministeriale e non regionale.

ASCOLTA QUI L'INTERVISTA ALL'ASSESSORE PIERO FIORETTI