A TERAMO I POSITIVI SONO QUASI TUTTI SANITARI, IL PIU' ALTO DATO A LIVELLO NAZIONALE. IL SINDACO DI TERAMO ATTACCA LA ASL E CHIEDE UNA NUOVA GUIDA ALLA ASL

Sono 106 i casi di contagi positivi a Teramo. Si registrano: 87 persone in isolamento domiciliare e 70 casi del totale vede colpito il personale sanitario. Numeri precoccupanti forniti dal Sindaco Gianguido D’Alberto durante un incontro con gli organi di informazione. Un dato questo dei contagi che colloca Teramo tra il personale sanitario positivo tra i primi posti a livello nazionale. E sulla Asl di Teramo, il sindaco evidenzia che è necessario una guida a livello centrale adeguata all’emergenza.

«I dati di Teramo parlano chiaro e sono importanti, quanto c'è stato il salto numerico così importante e significativo è legato alle vicende dei presidi ospedalieri e del Mazzini in particolare, non solo personale sanitario ma anche pazienti e parenti di sanitari. Sul fatto che si potesse prevedere e prevenire non lo dico io -. ha proseguito il Sindaco di Teramo - lo hanno detto gli stessi medici, quello che è stato è purtroppo nei fatti e nei numeri, si sta lavorando per recuperre il terreno, noi proseguiremo nell'ottica di una collaborazione che però non significa stare zitti, significa appunto far finta che non ci siano problemi ma evidenziarli perchè si possano risolvere.

Quando parliamo di direzione sanitaria, noi ci siamo espressi con una certa chiarezza su quello che chiedevamo che volevamo, guida sanitaria centrale per la gestione dell'emergenza che riguada tutti i presidi. Protocolli sanitari tardivi, accolti positivamente.

Evidentemente con una gestione più adeguata allo stato dei fatti avremmo evitato quello che è successo e questo lo dobbiamo dire. Nessuno sta qui a giocare a far valere le responsabilità, ma ciascuno deve assumersi la propria responsabilità», ha concludo D'Alberto.