NASCE L'APP: "COMUNICATERAMO", IL COMUNE SI CONVENZIONA CON DUE HOTEL PER I SANITARI E I CITTADINI IN QUARANTENA

Nasce l’App “ComunicaTeramo” che servirà per mettere in connessione il Comune e i cittadini e tutto quello che riguarderà la Protezione Civile. Ad annunciarlo il Vice Sindaco Giovanni Cavallari che ha evidenziato come siano state firmate due convenzioni tra Asl di Teramo, Protezione Civile e due strutture ricettive dove alloggiare il personale sanitario e le persone in quarantena, come: l’hotel Gran Sasso dove andrà il personale sanitario e l’hotel Rex dove verranno alloggiate le persone in quarantena. Ma non solo altre convenzioni saranno operative subito dopo Pasqua.

Il Coc ha avuto: 2.500 richieste telefoniche con 1.500 intrvenuti eseguiti , percorso 14.000 chilometri nel territorio comunale, hanno lavorato 490 volontari per 400 ore di lavoro complessive, con una media di 15 e fino a 25 volontari a rotazione, si sono rese disponbili 8 associazioni di volontariato (Cives, Gran Sasso, Croce Rossa, Croce Bianca, Gadit, Alpini, Polizia di Stato e Associazione nazionale Carabinieri),

«Risultato importante e incredibile in un momento come questo in cui l'emergenza sanitara avrebbe forse fatto pensare che le persone volevano proteggersi, si sono messi tutti a disposizione con una organizzazione e con una disponibilità che da assessore alla Protezione Civile mi fa anche emozionare. Domani è Pasqua e noi saremo aperti, a disposizione di tutti i cittadini», ha detto il vice sindaco Giovanni Cavallari.

«L'app 'ComunicaTeramo' era stata pensata originariamente all'inizio del mio assessorato ma l'emergenza sanitaria del Coronavirus ha accelerato i tempi per la necessità di poter comunicare tra noi e i cittadini. In essa è riportato il Piano di Protezione Civile, tutte le informazioni di un servizio con la geolocalizzazione dei teramani, che può essere anche motivo per ritrovarli in caso di soccorso e soprattutto offre la possibilità di fornire delle comunicazioni che oggi sono legate all'emergenza sanitaria, ma che domani potrebbe essere utile per altri servizi comunali, a manifestazioni di pubblico spettacolo, alla raccolta differenziata, anche ad una attività di disinfestazione o sanificazione, colloquo diretto ra amminisrazione e cittadino che scaricherà questa App che abbiamo sviluppato noi ma che non metteremo a disposizione anche degli altri comuni del territorio. Forse si tratta di una iniziativa unica in Abruzzo.», ha concluso Cavallari.