GITA FUORI PORTA OGGI A CAMPLI, CON UN TOUR VIRTUALE, A PARTIRE DALLE ORE 10

La gita fuori porta? A Campli, al tempo del Coronavirus, si fa virtuale. Sarà online oggi, dalle ore 10, sulla pagina Facebook dell’Ufficio Turistico del Comune di Campli, il Virtual Tour alla scoperta dei tesori di Campli, Città della Scala Santa, uno dei borghi più belli d’Italia.



A darne notizia è il Sindaco di Campli, Federico Agostinelli che spiega: “La prima raccomandazione che rivolgo a tutti è di stare a casa. La seconda è di partecipare al Virtual Tour a cura del nostro ufficio turistico che ringrazio per il consueto impegno, insieme alla consigliera delegata Melissa Galli. Il lavoro di promozione turistica non si ferma. Nonostante il Coronavirus, andiamo avanti grazie al web e ai social, con l’obiettivo di sempre: raccontare e promuovere il nostro territorio, ricco di storia, arte e cultura e prepararci al meglio per quando tutto questo sarà passato e torneremo ad ospitare turisti e visitatori. Campli c’è, nonostante tutto”.