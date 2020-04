BERARDINI: PROPOSTA AL GOVERNO PER NON LASCIARE LE NOSTRE IMPRESE. SUBITO EMENDAMENTO PER ESTENDERE CREDITO DI IMPOSTA E SOSPENDERE SEGNALAZIONI ALLA CENTRALE RISCHI DELLA BANCA D’ITALIA

Apprendo con dispiacere che durante l’iter di conversione del Decreto Cura Italia, presso il Senato della Repubblica, non siano stati approvati due emendamenti proposti dal Movimento 5 Stelle e fondamentali per offrire un ristoro, seppur minimo, al mondo delle nostre imprese.

Il primo consentiva di estendere il credito di imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo 2020 anche ai lavoratori autonomi e professionisti.

Il secondo sospendeva fino al 31 dicembre 2020 tutte le segnalazioni alla Centrale di allarme interbancaria della Banca d'Italia, alla Centrale Rischi Creditizi della Banca d'Italia, nonché quelle alla Centrale Rischi Finanziari S.p.A. e le iscrizioni presso il Registro informatico dei protesti.

Se non diamo subito un forte segnale al mondo produttivo rischiamo di arrivare troppo tardi. Non possiamo permetterci che migliaia di aziende chiudano perché soffocate da debiti e segnalazioni alle Centrali rischi finanziari.

Non possiamo lasciare soli i nostri imprenditori.

Per questo motivo presenterò nuovamente queste proposte come emendamenti nei prossimi provvedimenti che approderanno alla Camera dei Deputati per far sentire forte la voce del mondo dell’impresa.

On. Fabio Berardini

Commissione Attività Produttive, commercio e turismo