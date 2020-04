EUROPA VERDE ABRUZZO DENUNCIA: «LA SANITÀ PUBBLICA DELLA REGIONE ABRUZZO NON È IL BANCOMAT DI FDL E LEGA»

Il coronavirus nella nostra regione ha un tasso di mortalità esagerato. Nonostante i soli 1,3 milioni di abruzzesi, si sono registrate ben 232 morti. Quasi lo stesso numero di decessi della Campania (260) e del Lazio (300) che, però, sfiorano i 6 milioni di abitanti. Per noi di Europa Verde la causa di questi numeri risiede nel continuo svilimento della sanità pubblica a totale beneficio di quella privata. Dopo oltre un decennio di tagli, l’ultima sforbiciata ce l’ha regalata la Giunta Marsilio a fine 2019: altri 78 milioni di euro in meno. Attualmente i posti in rianimazione sono 109 su tutta la regione ma ne sono occupati solo 52 e , durante il picco massimo, siamo arrivati ad utilizzarne 76. Allora ci chiediamo: perché la giunta targata Fratelli d’Italia e Lega continua a regalare soldi alla sanità privata? Dobbiamo denunciare che, nonostante questi numeri, il centrodestra ha deciso, con ordinanza n. 28 del 28/04/2020, che l’AUSL competente «dovrà anticipare a titolo di acconto alla struttura» privata «l’80% del tetto di spesa mensile autorizzato per il 2020 per le attività di ricovero». Ai privati un posto in terapia intensiva sarà pagato 1100 euro al giorno, 250 euro i posti letto ordinari e 700 euro/die quelli in terapia sub-intensiva. In soldoni: invece di rafforzare la falcidiata sanità pubblica, riaprendo le tante strutture chiuse negli ultimi anni, si è preferito regalare soldi alla sanità privata. A questo si aggiunga che, dal 9 aprile, le 4 ASL abruzzesi dovranno pagare altri 100 mila euro (oltre i 48.190 € versati alla Mirus per una campagna di comunicazione sul coronavirus) per una nuova campagna pubblicitaria sulle protezioni contro il covid-19. Il centrodestra deve smetterla di usare la sanità pubblica come se fosse un bancomat. È in gioco la salute degli abruzzesi e noi di Europa Verde ci batteremo fino alla fine per difenderla.

Alessandro Monaco

Coordinatore Verdi – Europa Verde Abruzzo