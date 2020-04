I DIPENDENTI DEL TRASPORTO PUBBLICO URBANO RINGRAZIANO IL VICE SINDACO CAVALLARI

Le RR.SS.AA. del Trasporto Pubblico Locale Servizio Urbano del Comune di Teramo, a nome di tutti i Lavoratori e del Personale Viaggiante che in questi giorni particolari e straordinari hanno continuato a svolgere senza alcun merito aggiuntivo il proprio dovere, con la presente sentono di manifestare i doverosi ringraziamenti per tutti coloro impegnati nel Centro Operativo Comunale, in particolare si ringrazia l’interessamento del Vice Sindaco G. Cavallari, che con lungimiranza, sin da subito si è interessato alla delicata situazione lavorativa del Personale in questione. Interessamento che oggi ha portato il C.O.C. a consegnare oltre 150 mascherine per la protezione individuale anti-covid, al Personale Viaggiante in servizio che ne era ancora sprovvisto.

Inoltre, come categoria, ci sentiamo di raccomandare a tutti di uscire di casa il meno possibile e solo per cose urgenti o indispensabili. In ultimo sentiamo la necessità di stringerci intorno a coloro che tutti i giorni, più di altri, sono in prima linea, quindi un caloroso abbraccio a tutto il Personale Sanitario.

FILT

A. Ciarrocchi

FIT

V. Merlini