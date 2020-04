SPIAGGIATO, IL SINDACO COSTANTINI IN SOPRALLUOGO CON GLI ASSESSORI

Il Sindaco Jwan Costantini, accompagnato dagli Assessori all’Ambiente e Demanio Giampiero Di Candido e al Turismo Marco Di Carlo, dal dirigente comunale Massimiliano Gramenzi e dal rappresentante dei balneatori e segretario del COBA Gabriele Albani, ha effettuato stamane un sopralluogo sul litorale giuliese per constatare la reale situazione del materiale spiaggiato sull’arenile giuliese.



“Siamo al lavoro per studiare una soluzione comune insieme ai balneatori per la gestione dei rifiuti depositati dal mare sulle nostre spiagge – dichiara il Sindaco Jwan Costantini – seppur ancora in piena emergenza sanitaria vogliamo proiettarci verso una possibile stagione estiva, che, seppur sottotono, dovrà ripartire con l’osservanza di determinate disposizioni e l’applicazione di tutte le misure di sicurezza del caso”.