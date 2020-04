VIDEO / TORTORETO, L'ASSESSORE RIPANI: «STIAMO LAVORANDO PER L'AVVIO DELL'ESTATE...A LUGLIO. GIRO D'ITALIA RINVIATO AD OTTOBRE»

In corso riunioni lungo la costa e a Tortoreto per decidere cosa fare tra Comune e Balneatori in vista della riapertura della stagione estiva non appena sarà decisa dal Governo la libera circolazione. Il Comune spera di poter sospendere alcuni tributi in accordo con il Governo per agevolare il ritorno alla normalità. La stagione balneare dovrebb e vedere l'avvio tra fine giugno i primi giorni di luglio ma saranno vacanze mordi e fuggi: in pochi potranno godere delle ferie dopo il fermo per il coronavirus.

Intanto l'assessore Giorgio Ripani fa intuire che il sospeso Giro D'Italia di maggio potrebbe svolgersi il prossimo mese di ottobre.

