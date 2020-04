DAL PRIMO DI GIUGNO SI POTRA' ANDARE AL MARE IN ABRUZZO, LO HA DECISO LA REGIONE. LE SPIAGGE LIBERE SARANNO GESTITE DAI BALNEATORI

La notizia tanto attesa per bagnanti e operatori del settore è arrivata: tutti in spiaggia in Abruzzo dal primo di giugno. C'è una data, dunque, per questo importante appuntamento, tanto atteso, soprattutto ora che siamo costretti a casa dal coronavirus e c'è tanta voglia di uscire e prendere il sole. Quale migliore occasione, dunque, che quella di andare al mare, per chi potrà farlo. A dare la bella notizia ci ha pensato l'assessore al turismo della Regione Abruzzo Mauro Febbo a margine di un incontro a palazzo Silone all'Aquila, con le associazioni di categoria. La Regione ha dato l'ok ai balneatori a procedere con la riapertura degli stabilimenti tutti consapevoli del fatto che quest'anno, i guadagni saranno minimi, ma che la stagione che ha un indotto dell'85% dell'economia regionale, va salvata a tutti i costi. E c'è anche una novità: l'app gratuita per prenotare il posto nelle spiagge libere che saranno gestite dagli stabilimenti confinanti per impedire situazioni di assembramento.