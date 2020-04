UN DRIVE - IN A ROSETO PER FAR RIPARTIRE L'ECONOMIA E LA CULTURA?

Come far ripartire cinema, cultura ed eventi nella fase post-emergenza? Mario Nugnes e il Gruppo giovani di Casa Civica Roseto lanciano al Comune l’idea di creare un’arena all’aperto che permetta la fruizione di spettacoli cinematografici e dal vivo in modalità drive-in, cioè in aree attrezzate per vedere film o spettacoli seduti all’interno della propria automobile, una modalità nata negli anni Sessanta che sta tornando di moda a causa del distanziamento sociale. Le misure di sicurezza che saranno adottate per la fase post-emergenziali potrebbero infatti impedire ancora a lungo di creare assembramenti rendendo impossibile la realizzazione di spettacoli dal vivo, o la fruizione di film ed eventi culturali.

L’idea di attivare spazi culturali drive-in è stata promossa anche da associazioni nazionali del settore cinematografico e dello spettacolo dal vivo come migliore alternativa per superare le eventuali restrizioni della fase 2. Diverse città italiane stanno già individuando le aree più adatte per la realizzazione. A Roseto la proposta è stata formalizzata al Comune con una mozione a firma di Mario Nugnes, capogruppo di Abruzzo Civico in consiglio comunale. ‘’La proposta si inserisce nella volontà di rilancio di Roseto e della sua vita culturale e turistica, l’emergenza non deve farci perdere di vista il futuro e la ripresa che dovrà esserci, la città ha bisogno di uno spazio culturale fruibile rispettando sempre tutte le indicazioni di sicurezza che anche la fase 2 comporterà – spiega Mario Nugnes – questo potrebbe essere un modo per rendere meno pesante la convivenza con questo nuovo virus nei prossimi mesi, sarebbe inoltre una occasione per animare l’estate rosetana e offrire ai giovani una opportunità di svago e divertimento compatibile con la nuova ‘normalità’ che ci attende”.

‘’La nostra richiesta all’amministrazione comunale – spiegano Mattia Narcisi e Stefano De Luca, del Gruppo Giovani Casa Civica - è quella di indire un bando che abbia lo scopo di concedere gratuitamente degli spazi, per il periodo estivo, dove poter realizzare dei drive drive-in, la cui gestione potrà essere assegnata ad associazioni del territorio. Nel bando in questione, si chiede al Comune di dare la possibilità alle associazioni di vendere spazi pubblicitari o comunque attuare strategie per autofinanziare il progetto e sfruttare i suddetti spazi anche per cercare di compensare le gravi perdite economiche subite dagli esercizi commerciali. L’obiettivo sarà quello di avere spazi a disposizione dove poter svolgere le attività del calendario estivo in totale sicurezza’’.