LA GIUNTA RINUNCIA ALL'INDENNITA' DI APRILE E DONA SEIMILA EURO ALLA PROTEZIONE CIVILE

La giunta comunale di Campli ha rinunciato all’indennità di aprile, devolvendola completamente al Nucleo Comunale di Protezione Civile. La consegna è avvenuta alla presenza del Sindaco, Federico Agostinelli, e del Presidente dalla Protezione Civile di Campli “Monti della Laga”, Alessandro Marini. La cifra devoluta è pari a 6.023,97 euro.

“Nel corso dell’emergenza Coronavirus – spiega il Sindaco – abbiamo deciso insieme al Vicesindaco Francioni e agli Assessori Di Francesco, Di Domenicantonio e Di Girolamo, di rinunciare completamente all’indennità di aprile devolvendola alla nostra Protezione Civile. Un gesto, concreto e simbolico al tempo stesso, per ringraziare e sottolineare il grande lavoro svolto dai volontari al fianco della popolazione. Non c’è giorno migliore del 25 aprile, Festa della Liberazione, per celebrare i nostri volontari e la collaborazione tra istituzioni a favore della nostre Comunità”.

“Fin dai primi giorni dell’emergenza – aggiunge Agostinelli - insieme alla protezione civile abbiamo avviato il servizio di consegna a domicilio di generi alimentari e farmaci a persone anziani e con disabilità grave, e i volontari sono stati anche impegnati nella consegna a domicilio di oltre 10.000 mascherine a tutti i cittadini del nostro Comune e nella consegna delle 600 uova di Pasqua che sono state donate a tutti i bambini del nostro territorio. Ma il lavoro della Protezione Civile, in queste settimane, è andato anche oltre e sarà decisivo anche per il futuro. A dimostrazione di come la nostra scelta, di qualche anno fa, di dotare per la prima volta il Comune di Campli di un nucleo di Protezione Civile fu un’iniziativa estremamente lungimirante, di cui oggi vediamo i risultati. Ringrazio ancora di cuore tutti volontari a cui non faremo mai mancare il nostro sostegno”.