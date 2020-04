VIDEO / TERAMO HA IL NUOVO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE E L'APP "COMUNICATERAMO" ON LINE DA LUNEDI

E' stato presentato oggi dal Sindaco e dal vice sindaco Giovanni Cavallari, al Parco della Scienza, il nuovo piano di Protezione civile del Comune di Teramo che era fermo al 2009 con tutte le ultime novità.

E' stata anche l'occasione per presentare l’applicazione per cellulari “ComunicaTeramo” che sarà on line da lunedì.

