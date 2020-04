BERARDINI (M5S), FASE 2: SUOLO PUBBLICO GRATIS A BAR E RISTORANTI COLPITI DAL COVID19

“La fase 2 per l’emergenza Covid-19 è ormai alle porte. A breve, ci sarà la riapertura di molti locali pubblici, tra cui bar e ristoranti.

Le nuove norme restrittive, molto probabilmente obbligheranno gli esercenti al distanziamento interpersonale ed il contingentamento della clientela. Molti locali possiedono spazi esigui, che non permetterebbero ai titolari delle attività di poter essere operativi come prima” in una nota il deputato del Movimento 5 Stelle Fabio Berardini e componente della X Commissione Attività produttive e turismo.

“È necessario quindi supportare le nostre attività commerciali per poter ripartire. È necessario eliminare quelle odiose tasse che in questo momento appaiono solo pesanti balzelli inutili.

Sarebbe assurdo, infatti, chiedere a bar e ristoranti di pagare la stessa cifra di prima per l’occupazione di suolo pubblico quando, con le nuove norme, potranno ospitare molti meno clienti.

Per questo motivo depositerò una proposta al Governo: suolo pubblico gratis per un anno a bar e ristoranti colpiti dal COVID19” continua Berardini.

“Sarebbe un piccolo segnale per dimostrare che lo Stato è dalla parte dei lavoratori. Dobbiamo scongiurare con tutte le nostre forze la chiusura delle nostre attività commerciali” conclude.