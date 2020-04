VIDEO / IL SINDACO DI GIULIANOVA ANTICIPA TUTTI: «STIAMO LAVORANDO PER APRIRE LA STAGIONE ESTIVA PRIMA DEL PRIMO DI GIUGNO»

Anticipa tutti i sindaci della provincia di Teramo, il primo cittadino di Giulianova Jwan Costantini e cerca di riavviare la stagione estiva prima del primo di giugno, visto che siamo a quasi contagi zero in Abruzzo. L'Amministrazione giuliese sta lavorando proprio per questo in accordo con la Regione Abruzzo.

ASCOLTA QUI L'INTERVISTA AL SINDACO DI GIULIANOVA