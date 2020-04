VIDEO / FASE 2: PINETO PRONTA A RIPARTIRE DAL TURISMO

Si prepara alla Fase 2 anche il sindaco di Pineto Robert Verrocchio. Oggi conferenza sul turismo con tutti gli operatori e le associazioni di categoria per riavviare la stagione estiva. Grande motivazione per far tornare alla normalità i cittadini pinetesi provati dall'emergenza sanitaria.

ASCOLTA QUI IL SINDACO DI PINETO