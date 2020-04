VIDEO / FASE 2. MARSILIO: «PER RISTORANTI E STABILIMENTI, DAL GOVERNO TANTE PAROLE, MA I SOLDI VERI QUANDO ARRIVANO?»

«Spero che il Governo dia l'avvio al decreto di aprile che è poi diventato quello di maggio e che non faccia lo svelto. Gli operatori non si possono indebitare. Se lo Stato decide che vi sono delle attività che devono stare ferme fino al primo giugno, bisogna trovare un modo per ristorarli. Mi auguro che il Governo voglia metterci soldi a fondo perduto. Sull'asporto abbiamo già fatto l'ordinzanza come quella per gli orti, gli stabilimenti con la preparazione e la manutenzione che speriamo possano ricominicare dal primo giugno. Il Governo non concede alle Regioni pero', di poter allentare le norme restittive. Presto faremo una nuova offensiva per restituire ai territorio la possibilità di applicare norme complessive e autonome». Lo ha detto il Governatore Marco Marsilio a margine dell'incontro stampa che ha tenuto oggi all'ospedale Mazzini di Teramo.

ASCOLTA QUI MARSILIO