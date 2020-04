RIFONDAZIONE COMUNISTA RICORDA L’ESEMPIO DEL COMPAGNO SANDRO SANTACROCE A 5 ANNI DALLA SCOMPARSA

Cinque anni fa, il 28 aprile 2015, veniva prematuramente a mancare all’età di 61 anni, dopo una terribile malattia, il nostro indimenticabile compagno Sandro Santacroce.

Sandro è stato un esemplare militante e dirigente politico fino all’ultimo dei suoi giorni, dapprima del partito di Democrazia Proletaria e poi del nostro Partito della Rifondazione Comunista. Ha rappresentato Rifondazione Comunista e la sinistra in Consiglio Comunale a Teramo per dieci anni, dal 2004 (anno della prima elezione) fino al 2014. Un uomo onesto e leale, un comunista rigoroso e coerente.

Vogliamo ricordare il nostro compagno Santacroce con il manifesto con il quale si candidò a Sindaco nel 2009 e venne poi eletto nell’assise civica comunale per la lista unitaria del Partito della Rifondazione Comunista e Partito dei Comunisti Italiani.

Oggi come ieri, il fulgido esempio e le idee di Sandro Santacroce per un comunismo libertario e democratico, continuano ad ispirare il nostro Circolo nelle battaglie politiche, sociali e culturali che portiamo avanti per cambiare lo stato di cose esistenti e trasformare la società. Il suo ricordo vivrà per sempre in tutte/i noi.