VIDEO / DALLA LEGA FONDI PER IL TURISMO, IL COMMERCIO E L'ISTRUZIONE. PIETRO QUARESIMALE SPIEGA COME ACCEDERE AI CONTRIBUTI

Presentata la nuova proposta di legge da parte della Lega Abruzzo: 19 milioni a fondo perduto per le aziende abruzzesi. 2mila euro per affitti e spese di funzionamento, 500 per affitti agli studenti fuori sede e fino a 10mila euro per la sospensione dell’attività.

Tre diverse forme di aiuti, per un totale di 19.000.000 di euro, sono previste dalla Regione Abruzzo per sostenere concretamente i comparti del Turismo, del Commercio e dell'Istruzione per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza Covid-19, attraverso un progetto di legge regionale già depositato e illustrato stamane alla stampa, nella sede regionale dell'Aquila, dal primo firmatario, il consigliere Sabrina Bocchino (Lega). Alla presentazione di questo imponente progetto di legge hanno preso parte il segretario regionale Lega Abruzzo on.Luigi D'Eramo, il vice presidente del Consiglio regionale Roberto Santangelo e il capogruppo della Lega in Regione Pietro Quaresimale. Sarà la Giunta regionale, entro 7 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a disporre termini e modalità di presentazione delle domande e di erogazione dei contributi previsti per le seguenti categorie: Servizi di alloggio, alberghi e alloggi simili, alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni, aree di campeggio ed aree attrezzate per camper e roulotte, attività di servizi alla ristorazione, ristoranti e attività di ristorazione mobile, altri servizi di ristorazione, somministrazione di bevande, commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli, noleggio e leasing articoli sportivi e per il tempo libero, attività delle agenzie di viaggio, attività dei tour operator, altri servizi di prenotazione e attività connesse, parrucchieri e altri trattamenti di bellezze, palestre, servizi di asili nido, assistenza diurna per minori disabili e istruzione prescolastica. La concessione dei contributi avverrà a sportello, ovvero per ordine di presentazione delle domande.

