VIDEO / FASE 2, I BUS SONO RIPARTITI CON POCHI UTENTI, MA A CHI SPETTA CONTROLLARE IL NUMERO DEI PASSEGGERI IN SALITA?

Da oggi si va verso la normalità anche per il trasporto urbano cittadino. A chi spettano i controlli? L'assessore al traffico Maurizio Verna sta cercando di capire perchè occorre definire chi deve salire e quante persone devono entrare nei bus. Sarà il comitato per l'ordine pubblico che si riunisce in Prefettura a definire questo. Oggi è andato tutto bene, c'è poca gente. Un'altra prova sarà il 18 maggio. Il comune nel frattempo vuole capire quali corse ripristinare o da sopprimere.

ASCOLTA QUI MAURIZIO VERNA