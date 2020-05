CHE FINE HANNO FATTO I FONDI PER I CENTRI ANTIVIOLENZA?

Cittadinanza Attiva scrive al presidente Marsilio e all'assessore Fioretti per capire dove siano finiti i fondi per i centri antiviolenza.

Egregio dott.

Marco Marsilio

Presidente Regione Abruzzo

Egregio dott.

Piero Fioretti

Assessore Lavoro, Formazione professionale, Istruzione, Ricerca e università, Politiche sociali, Enti locali e polizia locale, Edilizia scolastica Regione Abruzzo

Egregio Presidente Marsilio ed Egregio Assessore Fioretti,

nei giorni scorsi si è accesa la polemica ed il dibattito a proposito dei fondi destinati ai Centriantiviolenza.

Se è vero, come è vero, che le segnalazioni che pervengono ai Centri (come peraltro testimoniato dai dati distribuiti da D.i.Re) sono aumentate a dismisura a causa della convivenza forzata cui il Covid costringe, è chiaro che ci si trova dinanzi ad un’emergenza nell’emergenza. Emblematico anche il femminicidio commesso pochi giorni or sono da un uomo ospite per il Covid della propria compagna.

In particolare, dai contenuti delle pubbliche denunce di D.i.Re e della rete dei Centriantiviolenza abruzzesi appare evidente che la Regione non abbia ancora sentito il dovere di elaborare una programmazione per l’utilizzo di questi fondi.

Va segnalato che i fondi da ripartire sono decisamente scarsi e non consentiranno interventi efficaci. Tuttavia i 30 milioni stanziati dal Governo sono disponibili dal 2 aprile.

Desideriamo conoscere quale sia il piano regionale per il loro utilizzo. In particolare se si ritenga di voler ancora continuare ad operare attraverso la presentazione di progetti. Se così fosse, ciò porterebbe ad un forte ritardo nell’attribuzione e nella spendita dei fondi.

Nel caso in cui, invece, il piano non sia stato ancora elaborato, ci uniamo alle richieste della Rete dei Centri abruzzesi e chiediamo che la Regione attivi una cabina di regia chiamando a partecipare anche le Associazioni che lavorano nel settore della Violenza contro le donne, nel rispetto del principio di sussidiarietà circolare.

Concordiamo anche sulla richiesta inviata dai Centriantiviolenza alle Procure al fine di indicare l’allontanamento del maltrattante dalla casa familiare, unitamente all’applicazione di provvedimenti coercitivi e di controllo che garantiscano l’effettiva lontananza del soggetto dalla casa familiare e dalle persone che compongono la famiglia.