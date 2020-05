VIDEO / CASSA INTEGRAZIONE IN RITARDO IN ABRUZZO, FIORETTI SPIEGA COSA STA ACCADENDO E ANNUNCIA: «CI SONO I SOLDI PER PAGARE TUTTI»

È evidente, in queste ore, una strumentalizzazione politica e faziosa dei dati relativi alla disamina, alle autorizzazioni e alle decretazioni della cassa integrazione guadagni in deroga, riferite alla Regione Abruzzo (il riferimento è ad un quotidiano abruzzese) . I tempi non solo sono perfettamente in linea con le altre regioni italiane ma risultano persino tempestivi rispetto alle complesse e farraginose procedure previste dai decreti del Governo. I numeri forniti dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale sono riferiti alle scorse settimane. Nella giornata odierna termina la lavorazione delle domande, rimangono da esaminare le richieste che necessitano di una integrazione da parte delle aziende e, in piena trasparenza, le istanze decretate si possono reperire sul sito della Regione Abruzzo, ove si palesa il manifesto disallineamento con quanto reso pubblico dall'INPS e da alcune testate giornalistiche. Ritengo essenziale una informazione franca; le lungaggini nell’erogazione della cigd sono dovute a modalità ridondanti ed alla straordinaria mole di richieste. Il governo centrale ha inteso gestire l’emergenza economica con gli strumenti ordinari della pubblica amministrazione, con conseguenti colpevoli ritardi in tutta Italia. A seguito di interlocuzione in video conferenza con il ministro Catalfo, già il 20 marzo, avevo sollevato, in sinergia con i miei omologhi delle altre regioni italiane, obiezioni e perplessità circa le difficoltose modalità poste in essere dal decreto. Tali eccezioni, manifestate sin dal principio, sono state espresse ufficialmente al ministero competente con nota scritta e, quindi, perfettamente documentabili. Oggi assistiamo ad un indegno scaricabarile ed a un'informazione tendenziosa e di parte. Trovo vergognoso sfruttare il disagio, la confusione e la legittima rabbia dei cittadini per mera propaganda politica. La gravità di quanto erroneamente riportato verrà resa pubblica in una conferenza stampa, nella settimana corrente, ove sarà data evidenza della diffusione di dati falsati. La mia priorità sono i cittadini e rivolgo un accorato appello di responsabilità a tutte le istituzioni e le parti politiche, affinché si possano perseguire con celerità gli interessi degli abruzzesi e non meri interessi personali giustificati solo dalla più bassa propaganda politica. E' la dichiarazione dell'assessore regionale Piero Fioretti.

