VIDEO / LA REGIONE ABRUZZO RIAPRE PARRUCCHIERI, ESTETISTE, BAR E RISTORANTI PER IL 18 MAGGIO, PER LE SPIAGGE APERTURA AL PRIMO GIUGNO

«Stiamo lavorando per riaprire i parrucchieri e gli estetisti per il 18 maggio». L'assessore regionale Mauro Febbo sta verificando i protocolli ma questa è l'intenzione della Regione Abruzzo. «Stessa cosa faremo - dice Febbo - per i bar e i ristoranti». E per i balneatori la data resta fissata a quella del primo giugno. In fine settimana nuova riunione con i sindaci e con la capitaneria di porto per conciliare esigenze e sicurezza sulle spiagge.

ASCOLTA QUI L'ASSESSORE FEBBO