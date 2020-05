VIDEO / PRONTI I BANDI (CHE SARANNO PUBBLICATI A FINE MESE) PER L'ACCESSO AGLI ASILI NIDO E MICRONIDO

A fine mese maggio sarà pubblicato il bando per l'accesso agli asili nido e al micronido. Il Comune è pronto per pubblicarli anche se gli uffici sono ancora chiusi per effetto del coronavirus. Sulla data delle aperture aspettiamo il Governo. Il servizio sarà rimodulato per offrire il migliore servizio alle famiglie e senza costi aggiuntivi.

