BUONI SPESA A TERAMO, RAGGIUNTE MILLE FAMIGLIE, SOSPESO IL SERVIZIO WHATSAPP

Il Comune di Teramo, attraverso il Settore del Sociale, in questi giorni sta concludendo l'iter per la distribuzione dei buoni spesa legati all'emergenza COVID-19. Ad oggi, sono stati raggiunti più di mille nuclei familiari, che hanno di conseguenza beneficiato del contributo.

L’assessore Ilaria De Sanctis rimarca che questi numeri sono stati ottenuti anche in virtù di un fruttuoso snellimento della modalità con cui le domande sono state recepite. Tra queste il ricorso al whatsapp che ora però, a partire dalle 13.30 di oggi, verrà sospeso avendo ormai esaurito la funzione legata appunto alle istanze dei buoni spesa.

Restano comunque in vigore le altre modalità che prevedono che la domanda possa essere indirizzata alla PEC del Comune: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure consegnata a mano presso l’Ufficio protocollo che ha 2 sportelli, uno in via della Banca e uno al Parco della Scienza aperti tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.30 e di martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 17.30. Dal sito del Comune è possibile scaricare la modulistica ed ottenere tutte le informazioni.