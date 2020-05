FOTO-VIDEO / DA OGGI I MERCATI ALIMENTARI NELLE TRE PIAZZE DELLA CITTA' CON L'OBBLIGO DI GUANTI E MASCHERINE, AL VIA I CONTROLLI

E' tornato oggi a Teramo il mercato alimentari di Porta Madonna, piazza Verdi e di Porta Romano. Quello dei fiori, a grande richiesta, tornerà a Madonna dele Grazie sabato prossimo. Ingressi ed uscite diverse per coloro che oggi si sono recati nei mercati alimentari, con l'obbligo di guanti e mascherine. Controlli stringenti da parte della Polizia Municipale che oggi ha accompagnato in sopralluogo l'assessore Filipponi e il Sindaco. Buone notizie per il mercato coperto di piazza Verdi che sarà ristrutturato e messo a norma con fondi già predisposti dall'amministrazione.

