FIORETTI: MIGRANTI A CARAPELLE CALVISIO, IL PD SEMPRE MENZOGNERO E DANNOSO PER I CITTADINI ABRUZZESI!

Nella vicenda dei migranti nel piccolissimo paese di CARAPELLE CALVISIO il PD Abruzzese e, nell'odierno caso specifico, quello Aquilano evidenzia ancora una volta la propria azione a danno dei cittadini dell'Abruzzo, cercando di attribuire responsabilità tutte proprie addirittura alla Lega e ai suoi rappresentanti.

La malafede e la mistificazione fanno da padrone, Non essendo credibile che il PD abruzzese abbia serie difficoltà a comprendere competenze, percorsi ed azioni che coinvolgono la politica e le istituzioni.

Il teatrino mediatico messo in campo da questi fantomatici rappresentanti politici ormai non stupisce, anzi rende più agevole smascherare la palese falsità e dannosità delle azioni politiche del PD, dandomi la possibilità di colmare con la verità dei fatti e dei documenti l'azione sempre scellerata degli avversari politici.

Per i fatti citati nella nota diffusa in mattinata e relativa alla vicenda dei migranti, che potrebbero arrivare nel piccolissimo Comune di Carapelle CALVISIO, e per il minestrone di sciocchezze diffuso da questo partito ormai nullo, specifico con la chiarezza dei fatti e degli accadimenti.

La vicenda migranti emergenza Covid Carapelle nasce su iniziativa del Soggetto Attuatore (Governo- PD) nominato dal Capo Dipartimento Nazionale di Protezione Civile (Governo - PD) a sua volta riferimento del Presidente del Consiglio (Governo - PD) e del Ministero degli Interni (Governo - PD), attraverso la Prefettura di L’Aquila (istituzione tecnica del governo nazionale) che, con nota del 22/4/2020, attiva un percorso volto ad una procedura negoziale della stessa Prefettura, chiedendo informazioni al Presidente della Regione (nella sua qualità di responsabile di Protezione Civile) e alla Asl 1 Aq-Avezzano-Sulmona (chissà perché solo questa! ) per competenza sanitaria.

Il Presidente della Regione, come di dovere, per ottemperare alla richiesta di informazioni coinvolge i settori competenti, Sanità e Sociale.

Il Servizio Programmazione Sociale della Regione Abruzzo, quale atto dovuto, diffonde nella stessa giornata (a seguito di formale richiesta) la nota della Prefettura di L’Aquila ai partners degli interventi Fami a favore degli immigrati di tutto il territorio regionale.